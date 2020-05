Usa: il consigliere economico Kudlow, ci sono segnali incoraggianti per l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Consiglio economico nazionale Usa, Larry Kudlow, ha dichiarato oggi che ci sono segnali economici incoraggianti negli Stati che hanno riaperto le imprese, e che l'amministrazione Trump prevede un forte recupero dell'economia. “Questi sono i mesi di transizione. Stiamo effettivamente vedendo alcuni barlumi di speranza in mezzo a tutte le difficoltà", ha detto Larry Kudlow in un'intervista con l'emittente "Cnbc". Kudlow ha affermato che l'amministrazione Trump esaminerà "molto attentamente" eventuali premi in denaro per incoraggiare i lavoratori a tornare al loro posto di lavoro. Kudlow ha indicato l'elevata percentuale di disoccupati di aprile che ha descritto il loro licenziamento come "temporaneo" come una ragione per aspettarsi che l'economia si riprenda rapidamente. (Nys)