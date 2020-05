Usa: crisi economica, American Airlines e Delta offriranno opzioni di buy-out ai dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- American Airlines e Delta Air Lines offriranno ai propri dipendenti un'opzione di buy-out mentre si preparano a un rimbalzo della domanda di viaggi aerei che potrebbe richiedere anni per materializzarsi. "Delta dovrà essere una compagnia aerea più piccola man mano che ci adeguiamo alla riduzione della domanda e alla necessità di distanza e sicurezza durante il viaggio", ha detto l'amministratore delegato di Delta, Ed Bastian, ai dipendenti in un appunto mercoledì. "Purtroppo una Delta più piccola significa che saranno necessarie meno persone". Delta offrirà due programmi - un'opzione di prepensionamento e un pacchetto di riscatto generale - alla maggior parte dei dipendenti ad eccezione dei piloti, il cui sindacato è ancora in trattativa con il management, ha affermato Bastian. Lo riporta il "New York Times". Il programma di buy-out si applicherà al personale di gestione e supporto, che la compagnia aerea spera di tagliare di circa il 30 per cento, ovvero circa 5 mila lavoratori.(Nys)