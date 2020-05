Libia: Consiglio Ue nomina contrammiraglio Socci per la guida del Comando in mare di Irini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso oggi di nominare comandante del Comando in mare (Force Commander) per l'operazione navale militare nel Mediterraneo (Eunavfor Med Irini), il contrammiraglio Ettore Socci, dal 6 maggio 2020 al 18 ottobre 2020, che sarà seguito dal commodoro Theodoros Mikropoulos, dalla Grecia, dal 19 ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha spiegato che il contrammiraglio Socci è stato alla guida del Comando in mare dell'operazione Sophia dal giugno 2019 e ha servito come ufficiale operativo a bordo di diverse navi da guerra della Marina militare italiana. Da parte sua, il commodoro Theodoros Mikropoulos è stato il comandante della base navale ellenica nella Baia di Souda (Creta) e in precedenza ha ricoperto posizioni di rilievo nella Marina militare ellenica. Lanciata il 31 marzo 2020 dal Consiglio dell'Ue, l'Operazione Irini ha lo scopo primario di far rispettare l'embargo sulle armi delle Nazioni Unite in Libia e ha nominato il contrammiraglio Fabio Agostini italiano comandante dell'operazione (Operation Commander). Il comandante della forza dell'Ue agisce sotto l'autorità del comandante dell'operazione e la sede operativa è a Roma. (Beb)