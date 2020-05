Coronavirus: Camera commercio Roma, incontro su politiche economiche per sostenere la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dopo l'emergenza Coronavirus, le politiche economiche per affrontare con forza la crisi e sostenere la ripresa del tessuto imprenditoriale e il recupero del Pil dopo lo shock sanitario. Questi i temi affrontati nel corso dell’incontro in video conferenza tra il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti e l’economista presidente Assonime Innocenzo Cipolletta. L'emergenza sanitaria causata dalla pandemia ha generato una conseguente crisi economica e sociale mai affrontata nella storia italiana. Le misure di contenimento hanno causato uno shock generalizzato colpendo l'economia globale e influenzando negativamente domanda e offerta. "Se da un lato l'offerta è calata per le chiusure forzate delle attività, dall'altro lato anche la domanda di beni e servizi ha avuto un crollo interno ed esterno portando ad un calo inevitabile del Pil – ha spiegato il presidente Tagliavanti -. Se guardiamo il Pil, l'eurozona ha una caduta del 7 per cento e in Italia si attende una contrazione del fino al 9 per cento. Questo significa disoccupazione. Questa è una crisi sanitaria, non è economica, molto devastante, ma da’ margini più ampi nel momento in cui c’è una ripresa: molto rapidamente è sceso il Pil, ma altrettanto rapidamente può ricrescere, si tratta di un rimbalzo - sottolinea Tagliavanti -. Questo è legato a due fattori: il primo riguarda i contagi, a quando avremo un vaccino, alle misure di contenimento e un sistema sanitario pronto che permetta di convivere con il virus, ripartendo in termini economici. Il secondo elemento da cui dipende il nostro rimbalzo è l’efficacia dei provvedimenti di politica economica. E' chiaro - ha aggiunto il presidente della Camera di commercio di Roma - che bisognerà tutelare il tessuto produttivo e sociale della Nazione con strategie, strumenti inediti e risorse adeguate". (segue) (Rer)