Cile: coronavirus, nuovo record di decessi in un giorno e contagi in ascesa

- Santiago del Cile, 28 mag - Con 46 decessi nelle ultime ventiquattro ore il Cile ha registrato oggi un record di vittime dall'inizio della pandemia del nuovo coronavirus il 3 marzo scorso, mentre i 4654 nuovi casi riportati dalle autorità sanitarie confermano la tendenza in ascesa della curva dei contagi. Con 86.943 casi in totale il Cile inoltre ha superato oggi la Cina per numero di contagi mentre sono complessivamente 890 invece le vittime della Covid-19 nel paese. Secondo i dati provvisti dal governo 1.286 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva (Tci) e di questi 1079 richiedono assistenza con respiratore meccanico. Il livello di occupazione dei posti di Tci è attualmente del 93 per cento nell'area metropolitana della capitale Santiago, epicentro della pandemia nel paese. Sono invece 3707 gli operatori del settore sanitario contagiati ed in stato di quarantena. I test Pcr effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 15.650 per un totale di 530.173. (segue) (Bua)