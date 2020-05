Giustizia: Meloni a Mattarella, azzerare Csm e studiare meccanismi contro cancrena correnti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia torna a chiedere al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di intervenire sullo scandalo che sta sconvolgendo i rapporti tra magistratura e politica. Così in una nota la presidente della formazione, Giorgia Meloni. “Le intercettazioni che coinvolgono l'allora vicepresidente del Csm Legnini, Palamara e altri magistrati sul caso Diciotti sono un insulto alla democrazia italiana: siamo certi che il capo dello Stato non resterà in silenzio un minuto in più davanti a questo scempio, che tocca le fondamenta dello Stato di diritto”, ha detto. “Bisogna azzerare il Csm e studiare meccanismi, quali il sorteggio, che impediscano che la cancrena delle correnti politicizzate e la loro logica spartitoria possa rialzare la testa: è necessario per un sereno rapporto di equilibrio fra politica e magistratura ed è vitale per difendere la credibilità di quelle migliaia di magistrati che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con onore”, ha concluso. (Com)