Fase 2: sindaco Monza, no paletti, ma proprietari locali diano una mano per movida sicura

- Il sindaco di Monza Dario Allevi ha incontrato oggi i proprietari dei locali del centro e di via Bergamo. "Monza sta ripartendo. Abbiamo riaperto il Parco, l'attività culturale è ripresa e anche molti commercianti hanno potuto finalmente rialzare la saracinesca. L'emergenza sanitaria, però, non è alle nostre spalle. Dobbiamo tenere ancora alta l'attenzione e lavorare insieme per evitare di dover fare un passo indietro e tornare alla Fase 1. Sarebbe un disastro", ha detto Allevi, assicurando di non voler porre limiti all'esercizio dei locali. “Io non intendo per ora porre ‘paletti’ all'attività dei nostri locali come hanno fatto alcuni miei colleghi. Non siamo uno Stato di polizia. Sono consapevole che le attività commerciali escono da un lungo periodo di stop forzato e, quindi, hanno bisogno come non mai di lavorare. Però dobbiamo anche essere tutti consapevoli che c'è il rischio di una ripresa dell'epidemia di Covid. Per questo dobbiamo mettere in campo una serie di azioni per evitare questo pericolo”, ha spiegato il sindaco. "Noi - ha aggiunto - con la Polizia locale cercheremo di garantire una maggiore presenza nelle vie del centro, dove è più alta la concentrazione di questi luoghi di ritrovo soprattutto per i giovani, ma non possiamo pensare che le forze dell'ordine riescano a controllare migliaia di ragazzi. Pertanto ho chiesto agli esercenti di impegnarsi in prima persona, evitando di superare la capienza massima dei loro locali attraverso anche qualche necessario 'no' a clienti o potenziali tali. Solo su un punto ho detto loro che sarò intransigente, quello della vendita di alcol ai minorenni. Se ci diamo tutti una mano il ritorno alla normalità sarà più rapido". (segue) (com)