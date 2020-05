Scuola: Miur, Comitato tecnico-scientifico pubblica indicazioni per rientro a settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alla nota diramata dal Miur, il distanziamento fisico e le misure di igiene e prevenzione sono i cardini del documento. “Il distanziamento interpersonale di un metro, considerando lo spazio di movimento, andrà garantito nelle aule con una conseguente riorganizzazione della disposizione interna, ad esempio, dei banchi, ma anche nei laboratori, in aula magna, nei teatri scolastici”, si legge nel documento, in cui viene spiegato che la distanza aumenta a due metri per le attività svolte in palestra. Stando alla nota, il consumo del pasto a scuola va assolutamente preservato, ma sempre garantendo il distanziamento attraverso la gestione degli spazi, dei tempi di fruizione e, in forma residuale, anche attraverso l'eventuale fornitura del pasto in "lunch box" per il consumo in classe. Andranno limitati gli assembramenti nelle aree comuni, prosegue la nota, e saranno valorizzati gli spazi esterni per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie o per programmate attività didattiche. Sarà poi ridotta al minimo la presenza dei genitori nei locali della scuola, e, sempre per evitare il rischio assembramento, saranno privilegiati tutti i possibili accorgimenti organizzativi per differenziare l'ingresso e l'uscita delle studentesse e degli studenti, attraverso lo scaglionamento orario o rendendo disponibili tutte le vie di accesso dell'edificio scolastico. (segue) (Com)