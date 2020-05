Scuola: Miur, Comitato tecnico-scientifico pubblica indicazioni per rientro a settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'ingresso della scuola, prosegue la nota, non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma chiunque avrà una sintomatologia respiratoria o temperatura superiore ai 37,5 gradi dovrà restare a casa. Proprio con questi obiettivi ciascuna realtà scolastica procederà ad una mappatura e riorganizzazione dei propri spazi in rapporto al numero di alunni e alla consistenza del personale con l'obiettivo di garantire quanto più possibile la didattica in presenza, anche avvalendosi di spazi in più grazie a collaborazioni con i territori e gli enti locali. Prima della riapertura della scuola, scrive il ministero, sarà prevista una pulizia approfondita di tutti gli spazi su base quotidiana, e saranno resi disponibili dispenser con prodotti igienizzanti in più punti della scuola. Sarà poi necessario indossare la mascherina: gli alunni sopra i 6 anni dovranno portarla per tutto il periodo di permanenza nei locali scolastici, fatte salve le dovute eccezioni, ad esempio quando si fa attività fisica, durante il pasto o le interrogazioni, come già accadrà per gli esami di Stato del secondo ciclo. Non dovranno invece indossare la mascherina gli alunni della scuola dell’infanzia. (Com)