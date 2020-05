Terrorismo: Fontana, solidarietà ai bresciani nell'anniversario di piazza della Loggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi ha telefonato al sindaco Emilio Del Bono, "per - spiega il governatore in un post Facebook - esprimere a lui e a tutti i bresciani la solidarietà nel giorno dell’anniversario della strage di piazza della Loggia. Una delle pagine più nere della storia italiana del dopoguerra, con il terrorismo neofascista che segnò in maniera indelebile la comunità bresciana". "Quella stessa comunità che, anche oggi colpita dalla tragedia della pandemia, sta confermando una grande forza reagendo con dignità e determinazione", sottolinea in conclusione Fontana.(Rem)