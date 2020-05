Calcio: Spadafora, Figc ha due piani alternativi in caso nuovo stop Serie A

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "è arrivato l'ok del Comitato tecnico scientifico al protocollo della Figc confermando la necessità della quarantena fiduciaria in caso di un giocatore positivo. Inoltre tutto il percorso dei tamponi" per i membri delle squadre "non lederà le necessità generali dei cittadini italiani e dunque non ci saranno corsie preferenziali". Lo ha annunciato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, al termine della riunione per la ripartenza della Serie A con i vertici di Figc e Lega Serie A. In caso di nuovo stop "la Figc mi ha confermato l'esistenza di un 'piano b', ovvero playoff e playout, e di un 'piano c', con la cristallizzazione della classifica". (Rin)