Coronavirus: Comazzi (FI), su commissione Lombardia polemiche lunari, accanimento su Baffi eccessivo

- "Sulla commissione regionale d'inchiesta Pd e 5Stelle stanno montando una polemica lunare". Lo sostiene in una nota il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale lombardo, Gianluca Comazzi. "I lombardi ci chiedono serietà e trasparenza mentre le opposizioni parlano da giorni di candidature e poltrone. Basta con le bagarre a uso e consumo dei giornali: questo è il momento di dare risposte", aggiunge Comazzi. "Esaurite le polemiche - prosegue - auspico che i consiglieri del Pd e del M5S prendano parte ai lavori della commissione. L'accanimento che stanno dimostrando nei confronti di Patrizia Baffi, una donna capace e competente è incomprensibile e eccessivo; probabilmente i dem non hanno digerito il suo passaggio a Italia Viva, una scelta personale che nulla c'entra con gli obiettivi della commissione". "Per rispetto di tutti i lombardi la minoranza smetta di soffiare sul fuoco e cominci a lavorare", conclude Comazzi. (com)