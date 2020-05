Fase 2: sindaco Monza, no paletti, ma proprietari locali diano una mano per movida sicura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allevi ha anche ricordato la delibera con cui l'amministrazione comunale ha autorizzato in via straordinaria l'occupazione di suolo pubblico fino al massimo del 100 per cento della Slp dell'attività per la posa di tavolini e strutture di carattere temporaneo destinati alla somministrazione, rendendo più rapide le procedure. "Ad oggi – ha dichiarato Allevi – sono già arrivate una settantina di domande e una dozzina di queste stanno ricevendo l'autorizzazione. È una risposta straordinaria a una situazione straordinaria. Dobbiamo tutelare il sistema commerciale di Monza perché è la spina dorsale della nostra città. Da qui vogliamo ripartire, ognuno con il proprio ruolo e i propri compiti. Come in una grande famiglia". "Devo fare i complimenti a tutti per il confronto sereno e costruttivo. Abbiamo affrontato non solo il tema della movida, oggi all'ordine del giorno in tutte le città italiane, ma abbiamo gettato le basi per un percorso più vasto su come vivere gli spazi della nostra città in sicurezza e con un maggiore decoro. Solo così aumenteremo l'appeal di Monza e, contestualmente, garantiremo ai residenti del centro l'adeguata e la doverosa tranquillità", conclude il sindaco di Monza. (com)