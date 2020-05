Fase 2: Figliomeni-Malara (Fd'I), molte incertezze sul piano spiagge del M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la riapertura delle spiagge del litorale romano che avverrà domani "si prospettano diverse problematiche, dove su tutto spicca l'aspetto della sicurezza". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell'Assemblea capitolina e Pietro Malara capogruppo in X municipio. "A cominciare dagli assembramenti - spiegano -, in quanto non si hanno notizie su quante persone potranno entrare nelle spiagge libere, molto frequentate, che anche se controllate da steward nell'ingresso principale, non potranno essere monitorate negli accessi secondari, che sono molteplici e quindi difficilmente gestibili. Altro aspetto da chiarire - aggiungono - è quello dei bagnini, che potranno essere reclutati in emergenza con un affidamento diretto, speriamo in maniera lineare dove non siano le solite cooperative a farla da padrone". (segue) (Com)