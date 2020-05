Coronavirus: Camera commercio Roma, incontro su politiche economiche per sostenere la ripresa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i temi affrontati durante l'incontro, anche il capitolo Roma. "Quando si parla della Capitale si fa un certo raffronto con Milano. Ma se dovessi dare un giudizio legato a questi due mesi, direi che a Roma abbiamo avuto l’Istituto Spallanzani che è riuscito subito ad essere un punto di riferimento per l’intero sistema sanitario territoriale. Ma anche il comportamento dei romani è stato buono”, ha affermato il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. "Speriamo che a Roma, dove il virus ha colpito meno ci possano essere condizioni migliori di ripartenza", si augura Cipolletta che aggiunge: “Roma ha delle potenzialità molto forti che in questi ultimi anni ha nascosto e non brilla per servizi collettivi che dovrebbero essere il punto di forza di una città attrattiva. Io credo, però, che i giochi non siano persi e che Roma possa effettivamente crescere", ha concluso Cipolletta. Infine, il presidente Tagliavanti ha ribadito che i punti fondamentali per una ripresa sono: istruzione, innovazione, ruolo della Stato, l’importanza della salute, cambiare la burocrazia e il futuro dell’industria. "Il primo giugno avremo la presentazione da parte di Vittorio Colao dello studio del comitato per la ricostruzione. E’ importante - ha concluso Tagliavanti - che l’Italia abbia un documento condiviso e sia stabile nel tempo perché potrebbe orientare, al di là delle leggi, i comportamenti". (Rer)