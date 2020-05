Coronavirus: New York, i negozi potranno negare accesso a chi non indossa mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha dichiarato che oggi firmerà un ordine esecutivo che autorizza le aziende a negare l'ingresso a chiunque non indossi una maschera o una copertura per il viso, sottolineando che le maschere sono fondamentali per impedire la diffusione del coronavirus. Lo riporta l'emittente "Abc". "Diamo ai proprietari dei negozi il diritto di dire che se non indossi una maschera, non puoi entrare. Quel proprietario del negozio ha il diritto di proteggersi, quel proprietario del negozio ha il diritto di proteggere gli altri clienti quel negozio", ha detto Cuomo durante un briefing giornaliero. (Nys)