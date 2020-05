Decreto Scuola: Garavini (Iv), governo assume impegno per docenti all’estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo è il motivo per cui, nel tentativo di ampliare il numero di docenti abilitati a recarsi all‘estero e quindi in grado di evitare ritardi nell‘inizio delle lezioni, ho proposto di consentire la destinazione all‘estero anche di quel personale scolastico che aveva già svolto il servizio all'estero con un mandato temporale di quattro anni scolastici”, prosegue la nota. Il tutto, ha aggiunto, nel tentativo di tutelare il diritto allo studio di tanti studenti, alle prese con i ritardi dell’inizio dei corsi di italiano a causa del mancato arrivo dei docenti. “Le scuole italiane all’estero svolgono un inestimabile ruolo di promozione culturale e di mantenimento del legame degli italiani nel mondo con il paese di origine: anche per questo, è ancora più importante assicurare che i nostri corsi all’estero si svolgano in maniera regolare, iniziando senza slittamenti e con l’organico al completo”, ha aggiunto Garavini, sottolineando che “purtroppo ogni anno si registrano problematiche nelle assegnazioni, con il conseguente ritardo nell’avvio dell’attività didattica: ritardi dovuti al fatto che, ad oggi le graduatorie scolastiche dei docenti abilitati per i corsi all’estero, sono ormai esaurite”. “Resta quindi saldo il mio impegno per un intervento organico e di ampio respiro su tutto il comparto dei docenti italiani all'estero, che porti a una soluzione definitiva e onnicomprensiva di tutte le esigenze”, ha concluso. (Com)