Coronavirus: terminata dopo 3 ore audizione di Gallera con pm Bergamo

- È durata più di 3 ore l'audizione di Giulio Gallera, come persona informata sui fatti, davanti ai pm di Bergamo in relazione alla gestione dell'emergenza coronavirus nel territorio orobico. Per evitare di essere fermato dai giornalisti per un commento, l'assessore al Welfare di Regione Lombardia e il suo staff hanno hanno lasciato il Palazzo della Procura da un'ingresso secondario non presidiato dai cronisti e sono andati via a bordo di un'auto diversa da quella con cui erano arrivati. Secondo quanto appreso nel colloquio con il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota e i sostituti Silvia Marchina e Paolo Mandurino, Gallera ha risposto a tutte le domande inerenti alla mancata istruzione della zona rossa in Valle Seriana, la mancata chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Alzano Lombardo e la gestione delle Rsa.(Rem)