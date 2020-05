Usa: dietro lo scontro Trump-Twitter un nodo irrisolto per la democrazia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema è parimenti avvertito fuori dai confini degli Stati Uniti. In Italia il dibattito sulla moderazione “politica” dei social network ha avuto il suo apice nel settembre del 2019, quando i profili dei movimenti di estrema destra Forza Nuova e CasaPound sono spariti da Facebook e Instagram proprio durante il dibattito sulla fiducia al governo Conte bis. Il dibattito si è presto spostato nelle aule giudiziarie: il Tribunale civile di Roma ha prima accolto il ricorso presentato da CasaPound Italia e successivamente, proprio nella giornata di ieri, respinto quello presentato da Facebook, che potrà comunque ricorrere in Cassazione. Per ironia della sorte, inoltre, oggi Twitter ha applicato il “disclaimer” per la verifica dei fatti a un avversario di Trump, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, che in due diversi messaggi suggeriva l’ipotesi che il coronavirus possa essere stato originato negli Stati Uniti piuttosto che in Cina. Twitter, osserva il “New York Post”, ha probabilmente ceduto alle pressioni dell’amministrazione Trump, che aveva fatto notare la disparità di trattamento tra i messaggi pubblicati dal presidente degli Stati Uniti e quelli pubblicati dagli alti funzionari della Repubblica popolare. (Gmr)