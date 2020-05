Energia: Starace (Enel), sostenibilità è anche resilienza e competitività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sostenibilità è per sua natura anche resilienza, competitività e riduzione di rischio: in una situazione di crisi come quella che stiamo attraversando, se vi è un qualsiasi spazio per un ulteriore sforzo in questa direzione va sicuramente sfruttato. Così l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, durante il dibattito “Verso una ripresa trasformativa all’insegna della resilienza e della sostenibilità” organizzato oggi da Asvis. “La sostenibilità è essenziale per uscire da questa crisi”, ha aggiunto, valutando positivamente il Recovery fund della Commissione europea che “rappresenta una versione molto estesa, e con accezioni più pesanti, del precedente Just transition fund”. I nostri piani che già erano rivolti a questa direzione, ha aggiunto, “non potranno che essere rafforzati per spingere verso un sistema che sia più resiliente, verde, competitivo e sicuro sul piano energetico”. (Ems)