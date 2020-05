Trump o no, i social network pongono un problema alla democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sembra pronto ad andare allo scontro con i social network. La bufera è iniziata martedì 26 maggio, quando Twitter – la preferita tra le piattaforme media dell’inquilino della Casa Bianca – ha posto un “disclaimer” a corredo di un messaggio di Trump contro il voto per corrispondenza, rimandando ad articoli sul tema pubblicati da testate progressiste come la “Cnn” e il “Washington Post” e bollando quelle del presidente statunitense come “affermazioni senza fondamento”. La vicenda, inevitabilmente, ha fatto infuriare Trump che, il giorno dopo, è arrivato a minacciare (sempre su Twitter) la chiusura dei social network. La polemica fa gioco al capo della Casa Bianca, che il 3 novembre prossimo cercherà di essere eletto per un secondo mandato e che, come dimostrato dalla sfida del 2016 con la democratica Hillary Clinton, è in grado di trarre il massimo beneficio da una campagna elettorale fortemente polarizzata. Eppure, difficilmente la questione si chiuderà qui. Né c’è da augurarselo. Perché essa, al di là della vicenda di Trump, non riguarda solo gli Stati Uniti e perché, soprattutto, mette in luce un cono d’ombra legislativo, un nodo la cui risoluzione appare sempre più cruciale per la tenuta delle democrazie.I social operano oggi in un regime di assoluto monopolio. È sul loro campo che si giocano le campagne elettorali, che si possono vincere e perdere battaglie politiche. È tra i post e i tweet che si formano le coscienze politiche delle giovani generazioni. Il ruolo dei giganti della Silicon Valley è cruciale per l’equità dei processi elettorali ed è destinato a esserlo sempre più man mano che i social continueranno a sottrarre spazio nelle nostre vite ai mezzi di comunicazione tradizionali. Eppure, la loro regolamentazione in relazione alla politica è ancora oggi un "Far West". Lo è anche negli Stati Uniti, dove pure la sensibilità dei legislatori nei confronti dei monopoli è sempre stata particolarmente spiccata. Basti pensare allo Sherman Antitrust Act del 1890, al quale comunemente vengono fatte risalire le origini del diritto antitrust. O alla causa intentata negli anni Ottanta dal dipartimento di Giustizia contro il gigante delle telecomunicazioni AT&T, successivamente costretto a dividersi in più società. Gli Stati Uniti sono stati anche il primo paese ad accogliere nella propria legislazione le novità portate da Internet con il poderoso Telecommunications Act del 1996, fortemente voluto dall’allora presidente Bill Clinton. È proprio a questa riforma che vanno fatte risalire alcune delle questioni irrisolte che sono alla base delle polemiche di questi giorni.Ieri sera, senza fornire ulteriori dettagli, la segretaria alla stampa della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha parlato ai giornalisti di un ordine esecutivo che sarebbe allo studio dell’amministrazione Trump. Gli osservatori hanno pensato subito all’ipotesi di una modifica della sezione 230 del Communication Decency Act (Cda), ovvero del Titolo quinto del Telecommunications Act, che garantisce ai fornitori di servizi internet l’immunità contro qualsiasi azione penale o civile nei confronti di qualsiasi contenuto che venga postato sul loro sito: non a caso, secondo quanto anticipato oggi dalla "Cnn", il decreto esecutivo in fase di preparazione da parte dell'amministrazione Usa punterebbe a ridurre il potere delle grandi piattaforme di social media reinterpretando proprio la legge del 1996. Si tratta di uno “statuto” che, pur redatto prima della nascita dei social, ha consentito ai giganti della Silicon Valley di espandere a dismisura le proprie reti (e i propri fatturati) senza incorrere in troppe grane legali e senza condividere la responsabilità dei messaggi da essi veicolati. La sezione 230 del Cda è sopravvissuta anche alla bufera dello scandalo Russiagate del 2016, quando l’intelligence statunitense ha accusato i servizi di Mosca di aver utilizzato le piattaforme social per interferire nella campagna elettorale che avrebbe portato alla vittoria di Donald Trump. Da allora Facebook, Twitter e le altre piattaforme social hanno intensificato i loro interventi contro le “fake news”, facendo tuttavia emergere un problema di ancor più complessa risoluzione.Secondo molti esponenti repubblicani, infatti, le moderazioni dei social sono state guidate da un chiaro pregiudizio negativo nei confronti delle posizioni conservatrici. Lo scorso anno, in un editoriale per “Fox News”, il senatore texano Ted Cruz ha proposto che lo scudo della sezione 230 venga garantito solo ai “provider” che si dimostrino politicamente “neutrali”. Questo perché, ha ricordato, nel testo non vi è attualmente alcuna disposizione che imponga che gli interventi di moderazione siano imparziali. Josh Hawley, senatore del Missouri, ha definito l’immunità concessa ai “provider” nel 1996 “un accordo d’amore” tra il governo (allora guidato dal presidente Bill Clinton) e le “big tech”. È stato proprio Hawley, nel giugno del 2019, a presentare al Senato un disegno di legge chiamato Ending Support for Internet Censorship Act. Il testo prevede audizioni dei vertici delle compagnie social di fronte alla commissione del Commercio federale. Se Facebook e Twitter vogliono conservare la loro immunità garantita dalle autorità federali, argomenta Hawley, allora devono “rendere trasparenti e responsabili i loro processi editoriali e dimostrare di non operare discriminazioni”.Secondo il blog “OpenSecrets”, negli ultimi mesi Twitter ha svolto un’intensa attività diplomatica contro il disegno di legge. Trump, invece, ha avuto parole di elogio nei confronti di Hawley già nel luglio dello scorso anno, affermando che il senatore del Missouri era al lavoro su “una legge molto importante”. Hawley, da parte sua, ha approfittato dello contro Trump-Twitter per riportare in voga il dibattito attorno alla sua proposta. “Perché – ha chiesto in un’intervista a “Fox News” – (i social) vengono sovvenzionati dai contribuenti per censurare i conservatori?”. Non è chiaro se l’ordine esecutivo allo studio della Casa Bianca ricalcherà il disegno di legge di Hawley, ma è chiaro che l’opinione pubblica è favorevole a un intervento. Un sondaggio condotto lo scorso anno da “Echelon Insight” ha mostrato che il 48 per cento degli elettori statunitensi è a favore dell’Ending Support for Internet Censorship Act, mentre solo il 21 per cento è contrario. E che, soprattutto, le percentuali non cambiano di molto se si prendono in esame gli elettori repubblicani o quelli democratici.Ancora, il 59 per cento degli elettori statunitensi (il 68 per cento tra i repubblicani, il 53 per cento tra i dem) ritiene che il pregiudizio politico di Facebook, YouTube e Twitter sia un problema. Non è un caso che un piano contro le “big tech” sia stato presentato anche da un’esponente di rilievo del Partito democratico come Elizabeth Warren, già candidata alle primarie di quest’anno e papabile vice del candidato Joe Biden. Per la Warren, il problema principale è l’assenza di concorrenza. “Nel 1990 – scriveva la senatrice un anno fa sul suo blog - Microsoft tentava di allargare il proprio dominio nel settore dei sistemi operativi alla nuova area della navigazione web. Il governo federale fece causa a Microsoft per violazione delle leggi anti-monopolio e infine raggiunse un accordo. Il caso aprì la strada all’ascesa di compagnie come Google e Facebook. La storia ci ha dimostrato perché promuovere la competizione è così importante: consente la crescita di nuove realtà e spinge il mercato a offrire prodotti e servizi migliori. Oggi le grandi compagnie tecnologiche hanno troppo potere, sulla nostra economia, sulla nostra società e sulla nostra democrazia. Hanno distrutto la competizione, hanno usato informazioni private per il proprio profitto, hanno danneggiato le piccole imprese e hanno impedito l’innovazione”.Il problema è parimenti avvertito fuori dai confini degli Stati Uniti. In Italia il dibattito sulla moderazione “politica” dei social network ha avuto il suo apice nel settembre del 2019, quando i profili dei movimenti di estrema destra Forza Nuova e CasaPound sono spariti da Facebook e Instagram proprio durante il dibattito sulla fiducia al governo Conte bis. Il dibattito si è presto spostato nelle aule giudiziarie: il Tribunale civile di Roma ha prima accolto il ricorso presentato da CasaPound Italia e successivamente, proprio nella giornata di ieri, respinto quello presentato da Facebook, che potrà comunque ricorrere in Cassazione. Per ironia della sorte, inoltre, oggi Twitter ha applicato il “disclaimer” per la verifica dei fatti a un avversario di Trump, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, che in due diversi messaggi suggeriva l’ipotesi che il coronavirus possa essere stato originato negli Stati Uniti piuttosto che in Cina. Twitter, osserva il “New York Post”, ha probabilmente ceduto alle pressioni dell’amministrazione Trump, che aveva fatto notare la disparità di trattamento tra i messaggi pubblicati dal presidente degli Stati Uniti e quelli pubblicati dagli alti funzionari della Repubblica popolare. (Gmr)