Pa: Dadone, rivoluzione agevolata dal digitale va consolidata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, afferma che "la pandemia ci ha spinto a rivedere in profondità gli assetti organizzativi della Pa, modificando giocoforza anche i rapporti tra gli uffici e i cittadini, costretti dal coronavirus a casa per lungo tempo. Allora - aggiunge l'esponente dell'esecutivo su Facebook - abbiamo potenziato il ricorso alle tecnologie e alla digitalizzazione, riuscendo a non interrompere mai la relazione tra le Pa e le persone, grazie al lavoro agile di emergenza. Abbiamo sospeso i termini dei procedimenti quando serviva e stiamo via via riprendendo l'erogazione dei servizi in presenza qualora sia necessario, a beneficio delle attività economiche che nel frattempo ripartono. È così che la macchina dello Stato sostiene il sistema Paese". (segue) (Rin)