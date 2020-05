Francia: tasso disoccupazione sale del 22,6 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile in Francia il tasso di disoccupazione è aumentato del 22,6 per cento, con 843 mila persone in più alla ricerca di un lavoro rispetto al mese precedente. Lo ha reso noto il Pole emploi, l'ufficio di collocamento nazionale, spiegando che si tratta del dato più alto dal 1996, anno in cui è stato creato l'indicatore. La tendenza riguarda tutte le fasce di età, a cominciare dai minori di 25 anni (+29,5 per cento), le persone in età compresa tra i 25 e i 49 (+24 per cento) e per chi ha almeno 50 anni (+16,1 per cento). Il fenomeno riguarda tutte le regioni francesi, con un'intensità leggermente più marcata nei territori d'oltermare. (Frp)