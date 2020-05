Roma: Guadagno (M5s), domani riapre il Bioparco, boccata d'ossigeno per bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura del Bioparco di Roma domani "rappresenta davvero una boccata di ossigeno per famiglie e bambini". Lo scrive in un post su Facebook la presidente M5s della commissione Cultura di Roma, Eleonora Guadagno. "I più piccoli - aggiunge - hanno indubbiamente sofferto più di altri l’isolamento e la perdita della propria quotidianità. Passo passo dobbiamo ripensare, a loro misura e in tutta sicurezza, spazi di socialità e di intrattenimento. Il pubblico che arriverà al Bioparco di Roma lo troverà riorganizzato in base alle regole anti contagio e di sicurezza. Gli accessi quindi saranno limitati a un numero massimo di visitatori - spiega Guadagno -. Per il momento resteranno interdette le aree chiuse, compreso il Rettilario. Il biglietto avrà una tariffa ridotta fino al 14 giugno, di 10 euro per adulti e 3 euro per bambini con altezza inferiore al metro. L’acquisto dei biglietti andrà fatto online". (Rer)