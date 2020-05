Nato: Stoltenberg in videoconferenza con comandanti, focus su Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si è rivolto oggi ai comandanti militari della Nato in una videoconferenza ospitata dal comandante supremo degli alleati in Europa (Saceur), il generale Tod D. Wolters. Occasione per discutere della pandemia di Covid 19 e del suo impatto sulle missioni, operazioni e attività della Nato. Lo si apprende da fonti dell'Alleanza che hanno spiegato che il segretario generale ha elogiato la leadership dei comandanti della Nato nel rispondere alla pandemia di Covid 19 e ha sottolineato il ruolo chiave delle Forze armate nel sostenere gli sforzi civili. Dall'inizio della pandemia, ha ricordato la Nato, i militari alleati hanno aiutato con logistica e pianificazione, ospedali da campo, trasporto di pazienti, rimpatrio di cittadini all'estero, disinfezione di aree pubbliche e valichi di frontiera. Stoltenberg ha anche discusso dell'importanza di rafforzare la resilienza attraverso la preparazione civile e militare e di contrastare la disinformazione e la propaganda. Stoltenberg ha osservato che altre sfide alla sicurezza non sono diminuite durante questo periodo di pandemia. "Il compito principale della Nato di difendere quasi 1 miliardo di cittadini è invariato. Le forze della Nato devono rimanere pronte, vigili e preparate", ha aggiunto. I ministri della Difesa della Nato si incontreranno a giugno e discuteranno della risposta dell'Alleanza all'attuale crisi e prenderanno delle decisioni per rafforzare la dissuasione e la difesa. (Beb)