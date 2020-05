Taiwan: attivista di Hong Kong, Taipei merita sostegno perché emerga come potenza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principio "Un paese, due sistemi" è sempre stata una bugia, poco più di "Una Cina sotto mentite spoglie". Lo scrive l'attivista per la democrazia di Hong Kong, Joshua Wong, sul suo profilo Twitter. "Ora la geopolitica asiatica si sta rimodellando proprio davanti ai nostri occhi. Come baluardo della libertà, Taiwan merita il sostegno del mondo per emergere come potenza regionale. L'età dell'isolamento è finita". Le parole di Wong fanno seguito all'approvazione da parte dell'Assemblea nazionale cinese (Npc), il parlamento della Repubblica popolare, del disegno di legge sulla sicurezza a Hong Kong.(Cip)