Fase 2: Consiglio comunale Milano approva odg per promuovere lavoro agile

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato un ordine del giorno presentato dalle consigliere Pd Angelica Vasile e Laura Specchio, per promuovere e rafforzare la modalità del lavoro agile fra i dipendenti del Comune di Milano "anche dopo l'emergenza sanitaria in corso e oltre la vigenza dell'imposizione normativa". Il testo invita sindaco e giunta "a farsi promotori di un invito analogo alle società partecipate dal Comune, alle aziende presenti sul territorio della Città Metropolitana e più in generale a sensibilizzare la comunità sull'importanza di usufruire del lavoro agile anche attraverso il coinvolgimento delle parti sociali e dei mobility manager". "Ciò su cui noi abbiamo voluto porre l'attenzione è l'importanza di non considerare lo smart working come una pratica esclusivamente rivolta alle donne. Non vogliamo che diventi una trappola per le donne e una segregazione in casa per loro", ha precisato la consigliera Angelica Vasile. L'odg, infatti, sottolinea che "l'esperienza forzata di questo periodo va tradotta in una buona pratica ordinaria, affinché il balance tra lavoro e incombenze famigliare non riverberi in meccanismi di esclusione delle donne e si promuova, anzi, la condivisione del lavoro di cura e delle responsabilità familiari tra i partner". Un punto questo che non è piaciuto al consigliere leghista Gabriele Abbiati, che ha parlato di "una visione matriarcale della gestione della famiglia". (segue) (Rem)