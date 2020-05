Fase 2: Consiglio comunale Milano approva odg per promuovere lavoro agile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo smart working - ha aggiunto la seconda firmataria, Laura Specchio - non dev'essere interpretato come una moderna forma di lavoro a cottimo, perché talvolta questo rischio esiste. La flessibilità oraria è senza dubbio una caratteristica necessaria, ma non può costringere i lavoratori ad andare oltre dei limiti consentiti, previsti e conquistati nel corso del tempo. Non si dovrà mai retrocedere sul terreno dei diritti e delle garanzie acquisite". Il testo, infatti, invita sindaco e giunta "a considerare il lavoro agile non meramente come lavoro da remoto, considerandolo invece una nuova modalità di organizzazione sempre più legata a obiettivi da raggiungere, all'interno di una flessibilità oraria" e sottolinea che "il rispetto della normativa vigente relativa ai limiti di orario di lavoro deve continuare ad essere garantita". Il consigliere di Forza Italia, Alessandro De Chirico, ha obiettato che lo smart working è una modalità "apprezzabile, ma non sempre apprezzata", facendo l'esempio dei "lavoratori del Consiglio comunale", che in questo periodo - ha riferito - "stanno facendo degli orari più che agili, veramente disumani, addirittura di 10-12 ore al giorno". (Rem)