Commercio: assessore Trasporti Roma, presto convenzioni su soste brevi in parcheggi privati

- Roma Capitale sottoscriverà nuove convenzioni con gestori privati parcheggi per la sosta breve a tariffa agevolata. Lo riferisce con un post su Facebook Pietro Calabrese, assessore ai Trasporti di Roma. "Come Roma Capitale - spiega - abbiamo deciso di promuovere una manifestazione d’interesse in cui chiediamo a tutti i gestori privati di parcheggi di diminuire le tariffe per la sosta breve, sopratutto nelle aree vicino alle zone a traffico limitato. Il nostro obiettivo è quello di stimolare il mercato per fornire più opzioni ai cittadini che sceglieranno di muoversi in auto e rendere più semplice raggiungere le vie dello shopping, sopratutto nelle zone più centrali, andando incontro alle attività in questo periodo difficile per tutto il comparto turistico. Nostro compito - prosegue - è sostenere le realtà produttive che in questo periodo hanno visto una flessione considerevole dei propri guadagni. Per la ripartenza dobbiamo aiutarli il più possibile. Grazie a queste convenzioni con gli operatori privati - conclude l'assessore - puntiamo a ottenere scontistiche speciali per la sosta. Anche grazie a questa azione mirata vogliamo supportare il tessuto produttivo della città".(Rer)