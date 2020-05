Lavoro, assessore Lazio a Patuanelli, su vertenze condotte garantire continuità occupazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e alla formazione della Regione Lazio, ha scritto una lettera al ministro dello Sviluppo economico, Patuanelli per chiedere di garantire continuità occupazionale sulle vertenze condotte. "In questa fase, più che mai - spiega Di Berardino - serve garantire la continuità occupazionale e salvaguardare l'integrità dell'azienda Condotte, storica società romana nel settore delle costruzioni e attualmente in amministrazione straordinaria. A tale riguardo ho inoltrato una lettera al ministro dello Sviluppo economico Patuanelli per ribadire la necessità di favorire la continuità, per non perdere commesse e personale qualificato. Come già rappresentato nel corso degli incontri presso il ministero, come Regione Lazio riteniamo che il piano di risanamento di Condotte debba contenere - quale elemento principale - la continuità territoriale: in caso contrario, non solo nella città di Roma si perderebbe un ulteriore asset di estrema importanza nel settore delle costruzioni, ma si rischierebbe di non veder salvaguardati i livelli occupazionali e le professionalità. Mentre si attende la valutazione delle offerte migliori per completare la vendita della società – di competenza dei commissari - chiediamo la riconvocazione del tavolo presso il Mise al fine di mettere a conoscenza tutte le Parti circa lo stato di avanzamento dell'operazione di cessione". (Com)