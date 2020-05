© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, afferma in una nota: "Ecco dove sta la fregatura. Prima fate le 'riforme' che decidiamo noi a Bruxelles, solo dopo vi daremo (forse) i soldi. No comment...". L'ex ministro dell'Interno si riferisce al vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis che ha parlato, a proposito di Recovery fund, di risorse disponibili "dopo il raggiungimento di obiettivi". (Com)