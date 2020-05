Ue: M5s, buon lavoro a Mogherini, presenza italiani in Europa si rafforza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I portavoce del Movimento cinque stelle in commissione Politiche Ue alla Camera salutano con favore la nomina di Federica Mogherini a rettrice del Collegio d'Europa ufficializzata nei giorni scorsi. "Per la prima volta una donna e un'italiana è a capo del Collegio di Bruges (Belgio). Dalle aule del Collegio Europeo sono passati centinaia di studenti tra cui politici, consulenti o funzionari dell'Ue. È un luogo centrale per la formazione delle nuove generazioni. Rivolgiamo alla Mogherini auguri di buon lavoro", scrivono i portavoce. (Com)