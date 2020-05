Mobilità: Raggi, entro due anni a Roma apriranno parcheggi Annibaliano e Conca d’Oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parcheggi vicino alle stazioni Annibaliano e Conca d’Oro della metro B1 saranno ultimati e aperti al pubblico. Lo scrive in un post su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Due opere importanti per la nostra città - spiega Raggi - che ci hanno lasciato incomplete e nel degrado. Abbiamo pubblicato la gara grazie alla quale entro due anni i parcheggi saranno aperti agli utenti della linea B1. Avevamo ereditato due gusci vuoti, strutture rimaste incompiute per mancanza di fondi e lungaggini burocratiche. Abbiamo sbloccato l’iter amministrativo - prosegue -, portato a termine i progetti e reperito i finanziamenti necessari, oltre 6 milioni di euro. Il lavoro è andato avanti anche durante l’emergenza sanitaria per arrivare alla pubblicazione del bando. È un risultato importante - conclude - per il quadrante nord-est di Roma, per tutti i cittadini e utenti del trasporto pubblico che avranno così la possibilità di parcheggiare alle due fermate della linea B1". (Rer)