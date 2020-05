Migranti: Anzaldi (Iv), governo conferma gravissimo respingimento Malta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi scrive su Facebook che "il governo italiano, nella risposta alla mia interrogazione, conferma in un documento ufficiale lo scoop di 'Avvenire' e di 'The Guardian': le autorità di Malta hanno dirottato un barcone di migranti dalle acque maltesi all’Italia, intervenendo 'sul luogo dell’emergenza con propri pattugliatori militari' e limitandosi 'a rifornire l’imbarcazione di carburante, giubbotti di salvataggio e addirittura di un nuovo motore, e a indicare la rotta per l’Italia'. E’ un’ammissione gravissima - sottolinea Anzaldi - la conferma di un imbroglio in violazione dei trattati internazionali, delle leggi e della vita delle persone, che non vengono soccorse e vengono messe ancora più a rischio costringendole ad allontanarsi dalle proprie acque. Un vero e proprio respingimento, un dirottamento di Stato". "Ora l’Europa - prosegue Anzaldi - deve aprire un’indagine su questa vicenda. Chiederò ai nostri europarlamentari di portare la denuncia a Bruxelles e di attivarsi perché non accada più". (Com)