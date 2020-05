Casa: al Mit incontro con rappresentati movimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un coordinamento tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e i Comuni, per rendere immediatamente disponibili i sostegni economici di accesso alla locazione contenuti nel decreto Rilancio, verificare ogni strumento oggi disponibile per accelerare in via amministrativa l'utilizzo delle risorse finanziarie e realizzare gli interventi già programmati, semplificando le procedure. E' la proposta - riferisce una nota del dicastero - scaturita dall'incontro al Mit con i rappresentanti di Usb-Asia, l'associazione "Noi Restiamo" e il Movimento per il diritto all'abitare, dopo il sit-in sul diritto alla casa che si è tenuto in mattinata davanti al Ministero. Attraverso il confronto con gli enti locali, si potrà agevolare l'accesso immediato ai 140 milioni aggiuntivi stanziati dal Ministero nel Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e migliorare i criteri di attribuzione delle risorse, intercettando anche i bisogni connessi alla crisi economica causata dall'epidemia da Covid19. (segue) (Com)