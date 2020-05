© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 il Mit ha già provveduto a finanziare il Fondo per la locazione per complessivi 106 milioni nei mesi di marzo e aprile. Contestualmente il Mit predisporrà, sempre in accordo con le Regioni, un piano di interventi anche normativi finalizzato a realizzare un programma per le politiche abitative e sugli affitti, per la tutela delle fasce oggi ancora più deboli a seguito dell'emergenza sanitaria. (Com)