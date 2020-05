Francia: sindaco Lione Collombsi si allea con Repubblicani e rinuncia a presidenza metropoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco uscente di Lione, Gerard Collomb, ha annunciato un'alleanza con il partito dei Repubblicani che lo porta a cedere al candidato François-Noel Buffetil il posto di capolista per la presidenza della città. "Oggi vogliamo un'unione per affrontare la crisi e permettere la ricostruzione di Lione, unione che speriamo si allargherà nei prossimi giorni", ha detto Collomb. La metropoli di Lione, unica in Francia, ha uno statuto particolare che racchiude le funzioni del dipartimento e dei comuni. Primo cittadino di Lione dal 2001, Collomb ha interrotto il suo mandato tra maggio 2017 e ottobre 2018 per diventare ministro dell'Interno, lasciando così il Partito socialista.(Frp)