Trasporti: nel Lazio nasce comitato su stazione Tav Cassino-Roccasecca

- Nasce il primo comitato per la stazione Tav Cassino-Roccasecca. Lo comunica lo stesso comitato in una nota. "Un organismo di natura apolitica, che si propone di svegliare le coscienze degli attori economici del nostro territorio, dei politici e dei cittadini - si legge nella nota -. Nel protocollo d'intesa sottoscritto tra Zingaretti e l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato manca uno studio tecnico economico sulla stazione a Ferentino. Si era deciso di indicare un'area adiacente a un distretto industriale, ossia quella meridionale della provincia, che contiene il distretto della ceramica, della meccanica, e che sarebbe un baricentro importante anche per altre regioni come la Campania, il Molise, e la provincia di Latina". Il presidente del comitato Antonello D'Abrosca dichiara: "Per questo noi non ci arrendiamo e continuiamo la battaglia, forti del sostegno di centinaia di persone che, nel giro di pochissime ore, hanno sposato la nostra causa." (Com)