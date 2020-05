Calcio: conclusa riunione su ripresa Serie A, possibile ripartenza 13 o 20 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' durata poco meno di un'ora la riunione in videoconferenza fra il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ed i vertici della Figc e della Lega di Serie A, convocata per decidere se e quando ripartirà il campionato di calcio. Due le date per la possibile ripartenza, ovvero il 13 o il 20 giugno. Ora il ministro parteciperà al Consiglio dei ministri e riferirà gli esiti della riunione al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per poter prendere una decisione. Sembra comunque che si vada verso un sì per la ripresa della competizione. Questo pomeriggio, inoltre, il Comitato tecnico scientifico aveva dato il via libera al protocollo della Figc per la ripresa delle attività sportive, confermando però la quarantena di gruppo in caso di positività di un giocatore o di un membro dello staff delle squadre di Serie A. Ogni decisione, secondo quanto si apprendere, sarà comunque legata all'evoluzione della curva del contagio nelle prossime settimane. (Rin)