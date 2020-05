Coronavirus: premier spagnolo Sanchez, solo insieme recupereremo prima quello che abbiamo perso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, è intervenuto con un video messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter all'evento di alto livello delle Nazioni Unite sul finanziamento per lo sviluppo nell'era di Covid-19. "Questo evento affronta uno degli aspetti cruciali affinché gli effetti del Covid-19 incidano il meno possibile sui più vulnerabili. Dobbiamo restare uniti di fronte alla pandemia e le sue terribili conseguenze economiche e sociali - ha affermato -. Una pandemia ha resto chiaro che viviamo in un mondo totalmente interdipendente e che le soluzioni nazionali non sono sufficienti. Oggi più che mai abbiamo bisogno di risposte multilaterali, solidali e capaci di gestire i beni pubblici globali, come la salute o la lotta al cambio climatico. La buona notizia - ha concluso - è che se lavoriamo insieme come stiamo facendo ogni giorno di più possiamo recuperare prima e meglio quello che abbiamo perso a causa dell'emergenza sanitaria".(Spm)