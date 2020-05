Fernesina: sottosegretario Di Stefano apre in videoconferenza Consiglio generale di Assocamerestero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario Manlio Di Stefano ha aperto oggi, in videoconferenza, il Consiglio generale di Assocamerestero. "La mia presenza con voi oggi, così come in occasione delle due ultime convention mondiali di Torino e di Treviso, conferma la nostra attenzione all’attività delle Camere di Commercio Italiane all’Estero e l’apprezzamento per l’azione che state conducendo in questo momento difficile per tutti noi", ha detto il sottosegretario, evidenziando come l’interazione della rete delle camere di commercio sia una risorsa preziosa per la messa in atto delle azioni di internazionalizzazione, cruciali per assicurare una migliore conoscenza del nostro Paese e della sua produzione all’estero. “Ci troviamo confrontati ad una sfida esistenziale”, ha continuato Di Stefano, “sappiamo bene che far ripartire l’Italia dopo due mesi di paralisi dei suoi sistemi produttivi e logistici causata dall’emergenza sanitaria che, in un mondo così profondamente integrato sotto il profilo economico, con la medesima rapidità del contagio, ha trasferito pesanti incertezze sul commercio internazionale, arrecando danni gravissimi alle nostre esportazioni e alla circolazione di persone che hanno fortemente impattato il settore turistico. L’incertezza è da sempre la peggior nemica del commercio internazionale, e il nostro obiettivo comune è quello di mitigarla, per quanto possibile, dando risposte concrete alle aziende italiane”. “Sono convinto che solo mettendo a sistema le nostre capacità possiamo assistere al meglio le nostre imprese e contribuire, tramite il nostro export, al rilancio dell’Italia dopo questa difficile crisi sanitaria ed economica”, ha concluso il sottosegretario. (Com)