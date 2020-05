Innovazione: partnership tra Plug and Play, A2A e Buzzi Unicem per cercare startup in ambito sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dello spring summit di quest’anno Plug and Play Italy, A2A e Buzzi Unicem hanno stretto una nuova partnership. Si tratta - spiega una nota congiunta - di un programma volto a ricercare startup innovative in ambito sostenibilità e integrarle nelle strategie operative delle aziende. Il compito di collegare le startup con le imprese sarà di Plug and Play, azienda della silicon valley che ha già creato la più grande piattaforma di open innovation al mondo, con 1450 startups accelerate solo nel 2019 e più di 400 aziende partner. A testimoniare l’importanza del progetto ci sono i due anchor partners che hanno scelto di affiancare Plug and Play nell’iniziativa: A2A, la più grande multi-utility in Italia, e Buzzi Unicem, gruppo multi-regionale internazionale, focalizzato su cemento, calcestruzzo e aggregati naturali. L’accordo consisterà nell’organizzazione di due programmi di accelerazione l’anno, ciascuno della durata di tre mesi, in cui venti startup, selezionate in base a degli ambiti tematici specifici scelti dalle due aziende partner, potranno valutare progetti di implementazione all’interno delle due imprese. Lo scopo è quello di avvicinare i due player alle startup internazionali e italiane raggiunte dal network di Plug and Play, al fine di migliorarne la sostenibilità grazie alle soluzioni innovative proposte. “La sfida ambientale rimane la principale per il pianeta nel lungo termine. Come Plug and Play abbiamo già programmi dedicati alla sostenibilità in silicon valley, a Parigi e Singapore, ma questo italiano è il primo a focalizzarsi sul mondo energetico e industriale. Siamo contenti di lavorare con due aziende italiane leader come A2A e Buzzi Unicem, il nostro paese può giocare un ruolo importante nella transizione verde”, commenta nella nota Andrea Zorzetto, managing partner di Plug and Play Italy. (segue) (com)