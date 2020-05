Innovazione: partnership tra Plug and Play, A2A e Buzzi Unicem per cercare startup in ambito sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il gruppo A2A ha l’innovazione al centro della propria strategia. Per questo è nato A2A Horizon, programma di open innovation che promuove l’ascolto, la collaborazione e l’investimento in realtà dell’ecosistema che possano accompagnarci nell’affrontare le sfide del nostro settore. In questa direzione è stata formata la partnership con Plug and Play, che ci supporta nell’indirizzare alcune delle sfide più pressanti per gli operatori di settore e le comunità che serviamo, quali transizione energetica, il passaggio da un'economia lineare ad un paradigma circolare, il rendere ‘intelligenti’ le città in cui viviamo, il contribuire a migliorare la qualità dell’aria”, commenta Patrick Oungre, group head of innovation di A2A. “Il nostro settore richiede soluzioni tecniche specializzate e specifiche, ma riteniamo che la partnership con PnP fornisca una opportunità unica di avere accesso a un mondo di start ups e piccole realtà innovative, difficilmente conoscibili su base individuale, che possono contribuire ad ‘accelerare’ i nostri processi interni di Innovazione”, commenta Luigi Buzzi, direttore tecnico di Buzzi Unicem. (com)