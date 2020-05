Nord Macedonia: premier Spasovski, cittadini siano responsabili nella lotta al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Macedonia del Nord, Oliver Spasovski, ha rivolto un appello ai cittadini affinché siano responsabili nella lotta al coronavirus. Secondo quanto riporta la stampa locale, Spasovski ha sottolineato che le autorità governative e i mezzi d'informazione sono impegnati nella diffusione di informazioni per prevenire la pandemia da Covid-19. Nei giorni scorsi il ministro della sanità della Macedonia del Nord, Venko Filipce, ha dichiarato che "è troppo presto per aprire i confini" del paese. Secondo quanto riporta la stampa locale, Filipce ha osservato che tutte le misure imposte contro la diffusione del coronavirus potrebbero risultare inefficaci nel caso di un'apertura delle frontiere. "L'apertura dei confini deve essere per lo meno concordata con gli Stati confinanti. Ecco perché sono andato in visita in Grecia, dove ho discusso le modalità in cui il confine può essere attraversato", ha detto il ministro. (segue) (Mas)