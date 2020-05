Nord Macedonia: premier Spasovski, cittadini siano responsabili nella lotta al coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 19 maggio i leader di Serbia, Grecia, Romania e Bulgaria hanno avuto una videoconferenza in cui hanno discusso la possibilità di un'apertura delle frontiere fra i rispettivi Stati. Secondo una nota diramata dalla presidenza serba della Repubblica, gli interlocutori hanno concordato sul fatto che i 4 paesi stanno combattendo in modo efficace la pandemia da Covid-19 e che l'apertura dei confini consentirebbe una ripresa economica più rapida. Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha dichiarato che la Serbia è a favore di un'apertura dei confini a partire dal primo giugno, con l'adozione di tutte le misure sanitarie necessarie. Il premier greco Kiriakos Mitsotakis ha proposto un'apertura dei confini della Grecia a partire dal primo giugno per i viaggi di lavoro, i lavoratori stagionali e i componenti familiari che vivono in altri paesi. L'apertura dei confini per motivi turistici, secondo la proposta di Mitsotakis, sarebbe invece rinviata al 15 giugno. (Mas)