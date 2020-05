Cnel: Treu, tre azioni strategiche per il decreto Rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Cnel esprime apprezzamento per il grande sforzo compiuto dal Governo e per le ingenti risorse stanziate per venire incontro ai bisogni di lavoratori, imprese e famiglie. Tuttavia, il provvedimento, pur comprendendo le difficili circostanze nelle quali si colloca, manca di una visione strategica dello sviluppo del Paese. Le crisi fanno emergere i problemi di fondo di un sistema economico e sociale, e in particolare, tornano in evidenza quei vincoli strutturali che impediscono di liberare energie, generare sviluppo e crescere. Le crisi sono occasioni per indirizzare le scelte per lo sviluppo”. Lo ha affermato in una nota Tiziano Treu, presidente del Cnel, annunciando l’approvazione in assemblea del documento di osservazioni e proposte sulla memoria al decreto Rilancio che sarà depositato nelle prossime ore in Parlamento. Treu ha aggiunto: “Gli interventi emergenziali devono necessariamente essere collegati con quelli di medio-lungo termine. Un progetto di rilancio del Paese, che gestisca le grandi transizioni digitali, ambientali e demografiche, non può prescindere da un rinnovato coinvolgimento degli attori economici e sociali del Paese nelle sue varie articolazioni. Questo progetto dovrà essere avviato quanto prima, anche anticipando la discussione sulla legge di Bilancio”. (segue) (Ren)