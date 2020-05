Cnel: Treu, tre azioni strategiche per il decreto Rilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Treu ha spiegato: “I tre principali assi di intervento strategico, a cui il Cnel si impegna a contribuire sono il disegno di una politica industriale del Paese in grado di gestire le grandi transizioni citate che ci aspettano nel contesto europeo; una grande operazione redistributiva volta a riformare il sistema fiscale e il welfare per combattere le diseguaglianze; un’operazione strutturale di semplificazione delle regole e delle procedure amministrative necessarie per liberare le energie del Paese e per rendere possibile la piena e tempestiva attuazione delle riforme necessarie allo sviluppo”. Quindi ha concluso: "Gli interventi strutturali devono necessariamente essere accompagnati da misure di carattere sociale. Il connubio tra economia e welfare è imprescindibile e devono viaggiare di pari passo. Per il rilancio del Paese è fondamentale una visione di insieme degli interventi strategici, tenendo conto delle decisioni Ue. La proposta della Commissione UE di ieri rappresenta un importante risultato per il nostro Paese, il Cnel ha molto sollecitato l’Europa in tal senso, occorre continuare in questa direzione”. (Ren)