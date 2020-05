Migranti: Ehm (M5s), comportamento Malta scorretto, auspichiamo gestione condivisa flussi a livello europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata del Movimento cinque stelle in commissione Esteri alla Camera, Yana Ehm, afferma in una nota che "il ministero degli Esteri oggi ha risposto all'interrogazione in cui avevo sollecitato l'attenzione del governo sui fatti, ricostruiti dagli organi di stampa 'Avvenire' e 'The Guardian', che avevano portato 101 migranti a sbarcare in Italia nei giorni di Pasqua dopo un'azione alquanto scorretta delle autorità maltesi". Secondo la parlamentare, "purtroppo il ministero ha confermato che La Valletta si sottrae spesso agli obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare e l'Italia si è già espressa in maniera formale per contestare questo comportamento. L'Italia - prosegue - pur non avendo ricevuto informazioni dalle autorità maltesi o libiche, si è comunque attivata per garantire il soccorso ai migranti arrivati ad aprile, nel pieno rispetto della legge, quando i pattugliatori militari maltesi hanno di fatto indicato all'imbarcazione la rotta verso l'Italia". Per questo, continua la deputata, "l'Italia ha più volte ribadito l'importanza di affrontare il tema dei flussi migratori nel Mediterraneo in maniera condivisa attraverso l'intervento dell'Unione europea e sfruttando la collaborazione degli Stati, al di là della loro posizione geografica, che nel caso di Italia e Malta ovviamente agevola l'approdo dei migranti. A questo proposito - ha sottolineato - ho già inviato agli europarlamentari del Movimento 5 Stelle tutta la documentazione relativa a questa vicenda. Auspico infatti che, come indicato anche dal ministero, la commissione Europea con il Nuovo patto sulle migrazioni e l'asilo continui il negoziato per la gestione e la distribuzione dei migranti sbarcati in seguito alle operazioni di ricerca e soccorso in mare. Fondamentale - conclude - sarà anche la mediazione per arrivare quanto prima alla pacificazione della Libia che, come sappiamo, è motivo di destabilizzazione nell'area del Mediterraneo". (Com)