Credito: Khayat (Unicredit) ad “Handelsblatt”, nessun paese è sicuro

- All'inizio di maggio, Unicredit ha registrato una perdita di 2,7 miliardi di euro nel primo trimestre del 2020, anche a causa dei 900 milioni di euro che ha investito in accantonamenti per il rischio al fine di far fronte alla crisi del coronavirus. Sulla questione è intervenuto Olivier Khayat, coamministratore delegato di Unicredit per il settore commercial banking di Unicredit in Europa occidentale, nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Handelsblatt”. Khayat ha subito chiarito che la mossa di Unicredit non deve essere interpretata come un segnale di allarme. Il dirigente ha dichiarato: “Abbiamo messo da parte parecchio capitale nel primo trimestre in anticipo. Siamo sempre stati conservatori quando si tratta di effettuare prestiti e prevenire i fallimenti”. Khayat ha poi evidenziato di non condividere il timore che la crisi attuale possa causare difficoltà alle banche di Italia, Spagna e Grecia perché i rispettivi governi non dispongono delle medesime risorse messe in campo dalla Germania per fronteggiare la crisi. (segue) (Geb)