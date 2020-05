Credito: Khayat (Unicredit) ad “Handelsblatt”, nessun paese è sicuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Khayat, infatti, “nessun paese è al sicuro” e sarebbe “ingenuo” ritenere che gli istituti di credito supereranno meglio la crisi “soltanto perché si trovano in un paese dove gli effetti del coronavirus sono relativamente lievi”. Le banche devono infatti affrontare ovunque la questione di come possono aiutare meglio le imprese e l'economia. Con riguardo a Unicredit, Khayat ha osservato: “Come banca, facciamo parte della soluzione. Questa è forse la più grande differenza rispetto alla precedente crisi finanziaria”. Nonostante il difficile contesto attuale, Unicredit si sente ben preparato. “Più si è ampi e internazionali con il proprio modello di impresa, migliore sarà la protezione in caso di crisi”, ha evidenziato al riguardo Khayat. Come ricorda “Handelsblatt”, Unicredit genera il 60 per cento delle entrate al di fuori dell'Italia. "Inoltre, i risparmi delle famiglie in Italia sono più elevati rispetto a qualsiasi altro paese in Europa”, ha affermato Khayat, secondo cui si tratta di enormi depositi che offrono grande stabilità non solo ai cittadini, ma a tutta l'economia. (Geb)